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ಒಮಾನ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಒಪ್ಪಂದ; ಪಾಕ್ ಕೈತಪ್ಪಿತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಶ್ರೇಯ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 7:57 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 7:57 IST
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