ಒಮಾನ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಒಪ್ಪಂದ; ಪಾಕ್ ಕೈತಪ್ಪಿತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಶ್ರೇಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ 'ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ‘ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಮಾನ್ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುಕುಟವನ್ನು ಧರಿಸಿತು.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿತು.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಬಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನೂರು ದಿನಗಳ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.</p><p>ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ.</p>.ಚೀನಾದ ಸಾಲ ಜಾಲದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ: ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ.ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾವಿಕರಿದ್ದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ.<h2>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್...</h2><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎವಿಯನ್-ಲೆಸ್-ಬೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ7 ಶೃಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕುರಿತ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗದಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕೊರತೆ ಮುಳುವಾಯ್ತೆ?</h2><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಪಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವುದು ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಿ2 ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ವಾಯು ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಮೆರಿಕಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಇರಾನ್ಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್–ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು 20 ಅಂಶಗಳ ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ನಡೆ, ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ಇರಾನ್ನ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.</p><h2>ಒಮಾನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ</h2><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಒಮಾನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಮಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ತನ್ನ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಒಮಾನ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರು. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಮಾನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆವಹಿಸಲು ಕೇವಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮಾನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬ:ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್.ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿದ ವ್ಯಾನ್ಸ್: ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ರದ್ದು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>