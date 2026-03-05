ಹಿರಿಯಣ್ಣನ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೆಪ: 80 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇನಾನೆಲೆಗಳು

<p>ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆಲವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>1945ರ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ನೌಕಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್' ಘಟಕವು 'ಸುಳ್ಳು' ಹಾಗೂ 'ಆಧಾರರಹಿತ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿರುವ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾಕ್ ಸಹಿತ, ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಜಾಲ. 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ‘ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್’ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕವು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 750ರಿಂದ 800ರಷ್ಟು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ವಾಸ್ತವ.</p><p>ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಸುಮಾರು ಶೇ 90ರಿಂದ 95ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಂದೇ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನಡೆದ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.</p>.ಆಳ–ಅಗಲ: ಹೊರದೇಶಗಳ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ.ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ‘ನೆಂಟರ’ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಾಣಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ!.<h3>ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು?</h3><p>ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಗುವಾಮ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಭದ್ರತೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಬ್ರಿಟನ್, ಪೋಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಟೊ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖತಾರ್, ಬಹರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿವೆ. ಉಗ್ರ ವಿರೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ನಿಗಾವೂ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p><p>ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜಿಬೂಟಿ, ಕೆನ್ಯಾ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಒಳಗೊಂಡು 15 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಗ್ರ ವಿರೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡುರಾಸ್, ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿವೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲ ಮೈತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ.</p>.ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ .ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್.<h3>ಅಣುಬಾಂಬ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಲೆಗಳು</h3><p>1945ರ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಜಪಾನ್ನ ಹಿರೋಷಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿತು. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಹಲವರು ಬಳಲಿದರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳೂ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಇವೆ. </p><p>ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿದ್ದು, 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಕೆಡೆನಾ’ ವಾಯು ನೆಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.</p><p>ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 119 ನೆಲೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ಟ್ರೀನ್ ವಾಯು ನೆಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ 73 ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಂಪ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು. </p><p>2011ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲಾದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬಗರಮ್, ಕಂದಹಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲೆದರ್ನೆಕ್ ಎಂಬ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<h3>ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೇಗಾಯಿತು?</h3><p>1945ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2ನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆರಂಭಿಸಿತು</p><p>1950–1990ರವರೆಗೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು</p><p>1991ರಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡರೂ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದವು.</p><p>2001ರ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೊಸ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.</p><p>2020ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು</p>.<h3>ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು</h3><p>ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೆಲೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗವು 10 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ‘ಲಿಟಲ್ ಅಮೆರಿಕ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಲಿಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ‘ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್’ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ರೋಣ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<h3>ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಏಕಿಷ್ಟು ನೆಲೆಗಳು?</h3><p>ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮೈತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇನೆಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇನೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಗ್ರರ ದಮನ ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೊಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.