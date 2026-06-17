ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ: ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಹೇಳುವುದೇನು?

<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರು ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 'ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್' ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ (ವಯಸ್ಕರು) ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಯೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಿದ್ದೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p> .<p><strong>ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?</strong> </p><p>ತಲಾ 238 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ, ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕಾರಣವೇನು?</strong> :</p><p>ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದಾಗ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ (ಸರಾಸರಿ 9 ನಿಮಿಷ) ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ಪುರುಷರು 6 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರವಿರುತ್ತಾರೆ). ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಎಚ್ಚರವಿರುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಬೇಗನೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ</strong></p><p>ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ, ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆ (ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್) ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ (ಡಯಾಬಿಟಿಸ್) ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ನಿದ್ದೆಯ ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ</strong></p><p>'ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ದೆವು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ 'ಭಾವನೆ' (ಅನುಭವ) ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ</strong></p><p>ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂದರೂ, ಶೇ 66 ರಷ್ಟು (ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ) ಜನ ತಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ನಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ದೈಹಿಕ ಕಾರಣಗಳು</strong></p><p>ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮುಟ್ಟು, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.</p><ul><li><p>ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಏರುಪೇರು ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಡುವ ಬೆನ್ನುನೋವು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಏಳಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. </p></li><li><p>ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>