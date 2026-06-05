ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ: ಬಹುಗುಣ–ತಿಮ್ಮಕ್ಕ... ಹಸಿರನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿದ ದಿಗ್ಗಜರಿವರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 1:30 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 1:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 'ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಹೀಗಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನುಡಿ ನಮನ: ಗಿಡಮರಗಳ ಬಹುಗುಣಗಳ ಹರಿಕಾರ ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನುಡಿ ನಮನ: ಗಿಡಮರಗಳ ಬಹುಗುಣಗಳ ಹರಿಕಾರ ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ
ನುಡಿ ನಮನ: ಗಿಡಮರಗಳ ಬಹುಗುಣಗಳ ಹರಿಕಾರ ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ
ಕೆಂಪಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನರ್ಮದೆ. ಅನ್ಯಾಯವೇ ಕಾನೂನು ಕಾಯಿದೆಗಳ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ನಿಂತರೆ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮೇಧಾ ಎಂಬ ತಾಯಿ, ನರ್ಮದೆಯ ಮಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೇಧಾ ಎಂಬ ತಾಯಿ, ನರ್ಮದೆಯ ಮಗಳು
ಮೇಧಾ ಎಂಬ ತಾಯಿ, ನರ್ಮದೆಯ ಮಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ‌ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ‌ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ‌ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪರಿಸರವಾದಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆಗೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನಾ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪರಿಸರವಾದಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆಗೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನಾ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’
ಪರಿಸರವಾದಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆಗೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನಾ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ 2025: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ.. ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ 2025: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ.. ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ 2025: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ.. ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
environment dayMedha PatkarSaalumarada ThimmakkaWorld Environment DayEnvironmental ActivistNews Plus

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT