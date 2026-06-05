ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ: ಬಹುಗುಣ–ತಿಮ್ಮಕ್ಕ... ಹಸಿರನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿದ ದಿಗ್ಗಜರಿವರು

<blockquote>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 'ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಹೀಗಿದೆ..</blockquote>.<h2>ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು:</h2><p><strong>ಸುಂದರಲಾಲ ಬಹುಗುಣ: </strong></p><p>ಸುಂದರಲಾಲ ಬಹುಗುಣ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬಂದ ಬೆಳಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ‘ಚಿಪ್ಕೊ’ ಚಳವಳಿಯ ಕುಡಿಯನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ‘ಅಪ್ಪಿಕೊ’ ಚಳವಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರಿಸಿದ ಸಂತ ಅವರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ದಟ್ಟಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿದವರು.</p>.<p>ಹಿಮಾಲಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಊರೂರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲೆಂದು 1980ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೊಹಿಮಾವರೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ಇವರು ಪರಿಸರ ಸಂತನೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದರು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಇವರು, ತೆಹ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀಡುವ ಗಿಡಮರಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನವನ್ನೇ ಸವೆಸಿದ ಈ ಯೋಗಿ ಸ್ವತಃ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅಸುನೀಗಬೇಕಾಯಿತು.</p>.ನುಡಿ ನಮನ: ಗಿಡಮರಗಳ ಬಹುಗುಣಗಳ ಹರಿಕಾರ ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ.<p><strong>ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್:</strong> </p><p>ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆ) ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ 1985 ರಲ್ಲಿ 'ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ' ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಆಮ್ಟೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ವಿಕಾಸ ಬೇಕು, ವಿನಾಶವಲ್ಲ' (Vikas Chahiye, Vinash Nahin) ಎಂಬುದು ಈ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ, ‘ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಡಿ’ ಎಂದೇನೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ‘ನೀರು ನೆರಳನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ’ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅದರ ಆಗ್ರಹ. 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ'ಗಾಗಿ, ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆಯ ನೆಲದ ಮಕ್ಕಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬದುಕುಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಿವೆಯಲ್ಲ. ಅದು ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೇನನ್ನು ಹಾಗೆಂದು ಕರೆಯಲು ಬಂದೀತು? ಎಂಬುವುದು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆಯ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧೀ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮೇಧಾ ಆರೋಪ. 'ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ಅನುಮೋದನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯಿದು. ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರದ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧೀ ಇತಿಹಾಸವು ಕಾಯಿದೆ ಕಾನೂನುಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಇತಿಹಾಸ. ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೇ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಿವಾಸಿ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದನಿ ಇರಲೇಬೇಕು' ಎಂಬ ಮೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><blockquote>ಕೆಂಪಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನರ್ಮದೆ. ಅನ್ಯಾಯವೇ ಕಾನೂನು ಕಾಯಿದೆಗಳ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ನಿಂತರೆ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution">ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್</span></div>.ಮೇಧಾ ಎಂಬ ತಾಯಿ, ನರ್ಮದೆಯ ಮಗಳು.<p><strong>ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್:</strong> </p><p>ಭಾರತದ 'ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್' (Waterman of India) ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲಮೂಲಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು:</h2> .<p><strong>ಸಾಲುಮರಗಳ ಸಂಗಾತಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ:</strong></p> <p>ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ– ಉಸಿರು ನಿಂತರೂ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಆಲದ ಗಿಡಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಇವರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕೊರಗಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೆಲಸವು, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ರಾಯಭಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ಇಳಿ ವಯಸ್ಸನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆವರೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವೃಕ್ಷೋದ್ಯಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರು ಮರಗಳ ‘ಮಹಾತಾಯಿ’ಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ.<p><strong>ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ:</strong> </p> <p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಜೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಉಳಿವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಮುಂಚೂಣಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅರಣ್ಯ ನಾಶದ ವಿರುದ್ಧ ತಳಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.ಪರಿಸರವಾದಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆಗೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನಾ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’.<h2>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ</h2><h2></h2><p>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೂನ್ 5, 1973 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಾಗೃತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಶೃಂಗಸಭೆಯಾದ 1972ರ ಮಾನವ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. </p>.<p>ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೂಮಿ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>. <h2>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು</h2> <p>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (UN) ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. </p>.<p>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪರಿಸರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p> ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ದಿನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ 2025: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ.. ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>