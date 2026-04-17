ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನ: 'ರಾಯಲ್‌ ಡಿಸೀಸ್‌' ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ..

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಒಂದು ಅನುವಂಶಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಎಂದರೇನು
ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೊಟೀನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.
• ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾದರೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕೀಲು, ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
• ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುರೋಪಿನ ಹಲವು ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ಜಾಗೃತಿ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
• ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಲಭ್ಯತೆ ಘೋಷವಾಕ್ಯ
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಡಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ವರ್ಷ 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿ' (Access for All) ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1989
ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆರಂಭಾದ ವರ್ಷ
ಏಪ್ರಿಲ್ 17
ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ