ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನ: 'ರಾಯಲ್‌ ಡಿಸೀಸ್‌' ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:19 IST
Last Updated : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:19 IST
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನವನ್ನು (World Haemophilia Day) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನ: 'ರಾಯಲ್‌ ಡಿಸೀಸ್‌' ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಒಂದು ಅನುವಂಶಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಎಂದರೇನು
ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.
ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾದರೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕೀಲು, ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುರೋಪಿನ ಹಲವು ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾಗೃತಿ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಲಭ್ಯತೆ ಘೋಷವಾಕ್ಯ
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಡಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ವರ್ಷ 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿ' (Access for All) ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1989
ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆರಂಭಾದ ವರ್ಷ
ಏಪ್ರಿಲ್ 17
ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
2026ರ ಘೋಷವಾಕ್ಯ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿ' (Access for All) ಎಂಬುವುದು ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ.
ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್
ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ರಾಜಮನೆತನದವರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ‘ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್‘ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
