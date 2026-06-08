ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 'ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್':ಜನರ ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?

<p>ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ವಿವಿಐಪಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ‘ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್’ ಕುರಿತು ಪರ–ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸುವ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಚಿವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 'ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್’ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. </p><p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. </p><h3>ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಜನರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ..?:</h3><p>ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್’ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ, ಇದರ ಅತಿಯಾದ ದುರ್ಬಳಕೆಯು ನಾಗರಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p><strong>ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿಳಂಬ:</strong> ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ, ದಿಢೀರ್ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ನಿಂದಾಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವ್ಯಯ:</strong> ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಐಪಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು 15 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆರಳುವುದು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ:</strong> ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>‘ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತರ:</strong> ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><h3>ಜೀರೊ<strong> ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ..?:</strong> </h3><p>ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಸವಾರರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು, ಬೇರೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p><p><strong>ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿರಾಕರಣೆ:</strong> ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೊಂದರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಚಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ. </p><p><strong>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:</strong> ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರುವ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಆಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ವಿವಿಐಪಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ:</strong> ವಿವಿಐಪಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅವರು ಬರುವ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೆರೆವು ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಜಕಾರಣಿಯ ವಾಹನ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು:</strong> ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಪರ್ಯಾಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮೆಟ್ರೊ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ (ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವ ಸಮಯ) ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮೆಟ್ರೊದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>