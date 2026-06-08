ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 'ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್':ಜನರ ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 'ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್':ಜನರ ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 8 ಜೂನ್ 2026, 5:57 IST
Last Updated 8 ಜೂನ್ 2026, 5:59 IST
Comments
Zero trafficpublic transportCivic TransportUrban TransportNews PlusPremium

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT