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ಒಳನೋಟ| ಪದವಿ ಆಯ್ಕೆ: ಬದಲಾದ ‘ಟ್ರೆಂಡ್’

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಆಧರಿತ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ಎಸ್‌.ಸಂಪತ್‌
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:41 IST
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ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಸತತ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ಓದಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ
- ಡಾ. ಎಸ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್, ಕುಲಪತಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ
- ಡಾ. ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ಸಿ ಸಿ., ಕುಲಪತಿ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‌, ಎ.ಐ ಕಡೆ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವು ‘ಆ್ಯಡ್‌ಆನ್‌’ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಂವಹನಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ
– ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ಕುಲಪತಿ, ವಿಟಿಯು
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EducationcourseEngineerMedicaldiploma

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