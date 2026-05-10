ಒಳನೋಟ: ಭೂದಾಹಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯಂಗಳ ಆಪೋಶನ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಪತ್ರಾಸಿನ ಮನೆಗಳು. ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದರೆ ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಬದಿಯ ದನದ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿನ ಕರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ</p><p>ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು. ಮಾರುದ್ದದ ಹಾವು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಶೆಡ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಗೋಡೆ ಹೊಕ್ಕು ಮರೆಯಾಯಿತು. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಭೀತಿಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು...</p><p>ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮವಾದಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳದಲ್ಲಿನ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿ ರುವ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಂತಿದ್ದ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳದ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಇದೀಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಶೌಚಾಲಯ, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ!</p><p>ಬತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆಗಳು ಎದ್ದುನಿಂತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ವಿದ್ಯುತ್, ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಅರೆಬರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ‘ಜನರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಲ್ಲು, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಸುರಿದು ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವಾ’ ಎಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರು ಕೆರೆಯಂಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಜೀವರಾಯನಕಟ್ಟೆಹಾಗೂ ಮಳಲವಾಡಿ ಕೆರೆಗಳ ಒಡಲನ್ನು ‘ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ’ವೇ ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಇನ್ನೂ ತೆರೆಯದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟೆ–ಕುಂಟೆಗಳು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಗೋಮಾಳಗಳು ಬಡಾವಣೆಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನೀರ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೂಳು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಸುವ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೆರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿದಾರರು ತಿಂದು ಮುಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಚರಂಡಿಯ ಕೊಳಚೆ ಕೆರೆಯಂಗಳವನ್ನು</p><p>ಸೇರಿ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‘ಜಾಣ ಕುರುಡು’ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕಲ್ಯಾಣ’ದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ತೆರೆವಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ‘ಕೆರೆಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಯಾಗಿದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ (6 ಕೆರೆಗಳ 50 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ). ಆದರೆ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸಹಾಯಕತೆಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದು ಕುಗ್ರಾಮ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು, ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿ, ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ರಾಯಚೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆಗಳು ಭೂಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯರು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬೇಲಿ ಹಾರಿ ಕೆರೆಯಂಗಳವನ್ನು ಆಪೋಶನತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಕ್ರಮೇಣ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಜನರಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆಗಳು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎದ್ದುನಿಂತಿವೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಶಾಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಮಂಗಳೂರಿನ ಗುಜ್ಜರ ಕೆರೆಯ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜಲಬವಣೆ ತೀರಿಸಬಹುದು</blockquote><span class="attribution">ಪಿ.ನೇಮು ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಗುಜ್ಜರಕೆರೆ ತೀರ್ಥ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಮಂಗಳೂರು</span></div>.<div><blockquote>ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳ ಒಡಲು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಮಲ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಕೆರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">ಮಂಗಲ ಎಂ. ಯೋಗೇಶ್, ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮಂಡ್ಯ</span></div>.<div><blockquote>ಮೈಸೂರಿನ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಮಹಾ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ 25 ಎಕರೆಯ ಮಳಲವಾಡಿ ಕೆರೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಯು.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ,ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ, ಮೈಸೂರು</span></div>.<div><blockquote>ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆಂದು ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಲೀ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">ಎನ್.ಎಲ್.ಭರತ್ರಾಜ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ, ಮಂಡ್ಯ</span></div>.<h2>ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು</h2><p>‘ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೆರೆಯಂಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಸಂಬಂಧ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು (ಸುಮೊಟೊ ಕೇಸ್) ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಸುಮೊಟೊ ಕೇಸ್ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ಶ್ರೀನಾಥ.</p><p>‘ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಕೆರೆಯಂಗಳವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೆರೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಖುಲಾಸೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಏನೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿ ಕಾರಿಯನ್ನೇ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸುವುದು ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸ.</p><p>ಆದರೆ, ನೂರಾರು ಕೆರೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಯ ಕೆರೆಯಂಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನೂರಾರು ಕೆರೆಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2013ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಯಷ್ಟು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹಾಸನ (4), ಕೋಲಾರ (4), ಶಿವಮೊಗ್ಗ (3), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ(1), ರಾಮನಗರ (1), ಬೆಂಗಳೂರು (1), ಧಾರವಾಡ (4), ಮಂಡ್ಯ (7), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (2), ತುಮಕೂರು (1) ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು ವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಗುರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಚಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ 2024–25ರ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ 2,076 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 1,131 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕೆರೆಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವಂತಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜನ ಸಮುದಾಯವು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸದೆ ಇರುವುದು ಶೋಚನೀಯ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು.</p><h2>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತ</h2><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 2023ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 175 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸು ವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒತ್ತುವರಿ ಮುಕ್ತ ನಗರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಾದವು. ಅದಾದ ನಂತರ</p><p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆರವಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p><p>ರಾಜಕಾಲುವೆ ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸ ಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಬಫರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒತ್ತುವರಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಾಗದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><h2>ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಗ್ಗಂಟು</h2><p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ರೈತರು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆರೆಯ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ. ಆದರೆ, ಭೂಗಳ್ಳರು ಕಬಳಿಸಿದ ಕೆರೆಯ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆರೋಪ.</p><p>‘ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೆರೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಟ್ಟಡ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತೆರವಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಭು.</p><p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ ಪರಿಣಾಮ ತೆರವು ಕೆಲಸ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜು ಪೂಜಾರ.</p><p>ಸಪ್ತ ನದಿಗಳ ನಾಡಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಯವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿಯೂ ಕೆರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ‘ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ, ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತುವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಪಾತ್ರವೂ ಇರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಅರಸನ ಕೆರೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿವೆ.</p><p>ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವೂ ನಡೆದಿದೆ. ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ 26 ಕೆರೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, 5 ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ನಡುವೆ ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸುವ ಕೆರೆಗಳೇ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲ ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಬಳಸದಂತೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p><h2>‘ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು: ಮುಲಾಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು’</h2><p>‘ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಊರುಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಲಾಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತೆರವು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಆಸೆಗಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಗಳು ಉಳಿದು, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅಂತರ್ಜಲವೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಾಕಂಟಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳೀಕರ್.</p>.<h2>‘ಬೇಲಿ, ಟ್ರೆಂಚ್ ಬದಲು ಗಿಡಗಳ ಮೊರೆ’</h2><p>‘ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾದ, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಾದ ಕೆರೆಗಳ ಗಡಿಗಳ ಸುತ್ತ ಟ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೆರೆಯ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿ ತಡೆಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗನಗೌಡ.</p><p>‘ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ನರೇಗಾದಡಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಹ ಬೇರೆ–ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>. <p><em><strong>ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಡಿ.</strong></em></p><p><em><strong>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ, ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ಬಿ.ಎಂ., ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ, ಡಿ.ಎಂ. ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ, ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ., ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್.ಎಸ್., ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್., ಯೋಗೇಶ್ ಎಂ.ಎನ್.</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>