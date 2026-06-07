ಒಳನೋಟ: ಜೈಲಿಗೆ ಬೇಕು ಸುಧಾರಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಬಳಿಯ ಹಿಂಡಲಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮೇಳೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೈದಿಗಳ ಸೆಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೋಗಾನೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಒಳ ನೋಟ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನ ಹೊರ ನೋಟ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಹೊರ ನೋಟ
ರಾಜ್ಯದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ತಡೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ವಸ್ತುಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗೃಹಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ವಿಜಯಪುರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ (ದರ್ಗಾ ಜೈಲ್)ದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 140 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ 570 ಕೈದಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ದಟ್ಟಣೆ ಇದೆ. 20 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ನಗರದ ಹೊರಭಾಗ ಅರಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹158 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊಸ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಕೊಟ್ರೇಶ್ ಬಿ.ಎಂ.ಅಧೀಕ್ಷಕ ವಿಜಯಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ (ದರ್ಗಾ ಜೈಲ್) ಹೊರ ನೋಟ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಯುಧ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)