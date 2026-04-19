ಒಳನೋಟ | ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಕರೋದನ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ‘ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಿರಲಿ, ಅವು ಹೇಗಿವೆ? ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯು ಇಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲವಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ, ಬರೀ ದೈಹಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ವರ್ತನೆ, ಸ್ವಭಾವ ಅರಿಯುವ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯರು ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಂಥವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ’.</p>.<p>ಹೀಗೆಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಕೃಪಾಕರ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಿತ್ತು. ‘ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ’ ಎಂಬ ಬೇಸರ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪದ ಹುಲಿ– ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಟ್ರೇನಿ ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿಗೀಡದಾರು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡದ ಗರ್ಭಿಣಿ ನೀರಾನೆ ‘ಹಂಸಿಣಿ’ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕ ಆಗಿರುವ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದು ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೇ (ಎಸ್ಒಪಿ) ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿಪಾಲಕರು ಇರಬೇಕು. ಅರಿವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡುವ ಬಂದೂಕು, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಇಲ್ಲವೇ ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ತೆರಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ. ಆಕೆಗೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳತ್ತ ಹೋಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೋಗುವಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆದರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸೋದರಮಾವ ರಾಜಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6ರ ನಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರೇಳಲು ಬಯಸದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ‘ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಟ್ರೈನಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ತಿಕ್ಕಾಟವೂ ಈ ಅವಗಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ‘ ಎನ್ನುವರು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದರು</strong></p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 2004–05ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವಿನ ವೈಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಲಿಯಾದವು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವನ್ನು ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೆ ಜೇಬಿಗೆ ಹಣ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಲು ಅಂದಿನ ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾದವು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಡಕಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದವು. ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಕಾಳಸಂತೆಕೋರರಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದವು.<br><br> ‘ಸತ್ತ ಆನೆ ಮತ್ತು ಕರಡಿಗಳ ಕೂದಲು, ಹುಲಿ ಉಗುರು, ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಚೀಟಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕರಡಿಯ ಕೂದಲು ಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>2004ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಎಮು ಮತ್ತು ‘ಸ್ಮಿತಾ’ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಎಂಬ ಎರಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ 51 ಮತ್ತು ಐಪಿಸಿ 429ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.<br><br> ಇಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ‘ಸತುವಿನ ಫಾಸ್ಪೇಟ್’ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾಶಾಣವನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಗಳೀಕವನ್ನೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2003ರಲ್ಲಿ ‘ಮೀನ’ ಎಂಬ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯು ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಜಾರುವ ಲೋಹದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದೇ ಪಾಲಕ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಹುಲಿಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಎಮು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಸಲಾಕೆಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>2015ರ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಚಿಂಪಾಜಿ ‘ಮಿರೆಲ್ಲಾ’ ವಿಷಪ್ರಾಶನದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಲಿಪಾಶಾಣದ ಬದಲು ಮನುಷ್ಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಚಿಂಪಾಂಜಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಾವಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಪ್ರಾಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಜರ್ಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ</strong></p>.<p>ಮೃಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಪಟ್ಟಾಯ ಬಳಿಯ ಕಾವ್ ಕಾವ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಂತ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಮಂಡೈ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೃಗಾಲಯವು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೃಗಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಮೃಗಾಲಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಗೆ ಏರಲು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಆನಗೋಡು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರೂಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಿರುಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಸಮೀಪದ 45 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದ ಆರೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಬೂಳದಲ್ಲಿ 43 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ₹40 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನದ ಆರ್ಎಫ್ಒ ನಾಗೇಶ ಹಡಪದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.<br><br> ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಆಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.<br><br> ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಗಾಜಿನಮನೆಗಳು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ ವಾತಾವರಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ನೀರು ಸಿಂಪಡಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್) ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತ:</strong></p>.<p>‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯಗಳೆಂದರೆ ಮನರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಅದರಾಚೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೇ ಅದೇ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಕೃಪಾಕರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು. ಬೇಟೆ ಆಡಿ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವೂ ಬೇಕು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೊರತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನೀಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.<br><br> ‘ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಬೇಡ ಎಂಬುದರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ವರ್ತನೆ, ಆಹಾರಪದ್ಧತಿ, ಅವು ಏನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಮೃಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೊರತೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಡಿ</strong></p>.<p><strong>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ.ಎಚ್., ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್, ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ, ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.</strong></p>.<div><blockquote>ಮೃಗಾಲಯಗಳ ಈಗಿನ ಅಧ್ವಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇ ಕಾರಣ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಆದವರು ತಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೃಗಾಲಯ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ</blockquote><span class="attribution">ಕೃಪಾಕರ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ</span></div>.<div><blockquote>ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯರ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 15 ಪಶುವೈದ್ಯರ ಕಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳತ್ತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.</blockquote><span class="attribution">–ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ</span></div>.<p> <strong>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲು </strong></p><p>ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ. ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಕಲಬುರಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗದಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮೃಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲಾಪುರದ ಅಟಲ್ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿವೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿಯ ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ 31 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಗಳಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟವು. ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಚುಕ್ಕೆಜಿಂಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಲ್ಗಾಯ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು. ಇವು ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟವು. ‘ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಏರುಪೇರುಗಳಾದರೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಿಂದ ತಜ್ಞರು ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಆಹಾರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಆರೋಪ. ‘ರೋಗಬಾಧೆ ಕಾದಾಟ ಹಾಗೂ ವಯೋಸಹಜತೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ 697 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮನರಂಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹರಣ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ’ ಎಂಬ ಬೇಸರ ಅವರದ್ದು. ‘ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಮೂವರು ಪಶುವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಸಹಿತ ಪಶು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವೂ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ಗದಗ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಜುವಾಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರುಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಘಟಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೇರಿ ಯಾವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪಶುವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿವೃತ್ತ ಪಶುವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಗೌರವಧನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶುವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಭಾರವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p><strong>ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ: ಪನ್ವಾರ್</strong></p><p> ‘ಬೆಳಗಾವಿ ನಂತರ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗದುಗಿನ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಡೀಡ್ ಹೆಮರೈಜಿಕ್ ಸೆಪ್ಟೀಸಿಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಆಧರಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆವು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸಿ ನಿರಂತರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನೀಲ್ ಪನ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ‘ಈಗ ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯತ್ತ ಹೊರಳಿದ್ದೇವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಾಧಿಸದಿರಲೆಂದು ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಈಚೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪವನ ಕುರನಿಂಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p> <p><strong>ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ: ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು </strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವನ್ಯಪ್ರಿಯರ ಸೆಳೆಯುವ ಶ್ರೇಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪದ ಹುಲಿ–ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಾತಾವರಣ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಹುಲಿ–ಸಿಂಹಧಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 25 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲೂ ಕೃತಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‘ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ ಡೀ ವರ್ಮಿಂಗ್ ನಂತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ಅಮರಾಕ್ಷರ.</p>.<p> <strong>ಅಂಕಿ ಅಂಶ</strong></p><p> 398 ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 44 ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 354 ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 'ಎ' ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ 'ಎ' ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಮಂಜೂರಾದ 'ಬಿ' ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ 'ಬಿ' ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 135 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 'ಸಿ' ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ 'ಸಿ' ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 220 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 'ಡಿ' ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ 'ಡಿ' ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಮಾಹಿತಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ)