ಒಳನೋಟ: ಬದುಕು ನುಂಗಿದ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕರಿದೂಳು– ಇದು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅವಾಂತರ!

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಧರಣಿ
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದರೆ ಬಾಧಿತ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಊರು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ.–ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು, ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ
ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದರೆ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಮಹೇಶ, ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ವರದಿಯೂ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಚ್ಚಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ.ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಧಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಜನರ ಹಿತಕಾಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ,ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ
ಬಲ್ಡೋಟ ಗ್ರೂಪ್ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.ಮಹೇಶ ಮಾನಕರೆ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬಲ್ಡೋಟ ಗ್ರೂಪ್
ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಡಾ. ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೂಳು ಇದ್ದರೆ ಆಗಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ದೂಳು ಬೀಳದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ದೂಳಿನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು.ಡಾ. ಲಿಂಗರಾಜು ಟಿ., ಡಿಎಚ್ಒ, ಕೊಪ್ಪಳ
