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ಮಾವು ಬೆಳೆದವರ ನೋವು

ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ವೆಚ್ಚವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅರಿವು ನಮಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ ಸಂಬಂಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಲಾರದಿಂದಲೂ ರೈತರು ಬಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ನಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
-ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾವಿನ ಧಾರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾವು ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವಿಗೆ 1 ಟನ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹10 ಸಾವಿರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನೀಡಬೇಕು.
–ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಫಸಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿದೆ.
-ಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಉಕ್ಕುಂದ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಪ್ಪಳ
ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಬಂಧ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಮೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
-ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಮಾವಿನ ತೋಟ
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಮಾವಿನ ತೋಟ
ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ
ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾವು ತಂದು ಸುರಿದ ರೈತರು
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾವು ತಂದು ಸುರಿದ ರೈತರು
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಮಾರಾಟ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಮಾರಾಟ
‘ಮಾವಿನ ನಗರಿ’ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಫಲಕ
‘ಮಾವಿನ ನಗರಿ’ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಫಲಕ
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದ ರಾಮನಗರ ಮಾವು
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದ ರಾಮನಗರ ಮಾವು
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದ ರಾಮನಗರ ಮಾವು
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದ ರಾಮನಗರ ಮಾವು
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ರಾಶಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ರಾಶಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ವಹಿವಾಟು
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ವಹಿವಾಟು
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭ
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ರಾಶಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ರಾಶಿ
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