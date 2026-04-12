ಒಳನೋಟ | ಗಿಗ್‌ ವಲಯ: ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಬವಣೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಡೆದು 2 ಕಿ.ಮೀ ಹೋದರೆ ಬರೀ ₹10 ಸಿಗುತ್ತದೆ’.</p>.<p>ಇದು ತುಮಕೂರಿನ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಅವರ ಬೇಸರದ ಮಾತು.</p>.<p>‘ಆ್ಯಪ್ ಆಧರಿಸಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಗುವ ಕಾರಣ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂವಹನವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ‘ಐಡಿ’ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (ಬ್ಲಾಕ್) ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ’ ಇದು, ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸದ ಮೈಸೂರಿನ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರ ನೋವು. </p>.<p>‘ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನೂ ಕಾರ್ಮಿರಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು’ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಿರಸಿಯ ಗೌರೀಶ ನಾಯ್ಕ.</p>.<p>–ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇವರದು ಅಸಂಘಟಿತ ವರ್ಗ. ಪ್ರಮುಖ, ಹೆಸರಾಂತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬಳಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಿಗುವುದೋ ಎಂದು ಕಾಯುವ ಶ್ರಮಿಕರು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬವಣೆಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿವೆ. </p>.<p>ಅನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ಊಟ, ಯಾವುದೊ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆ ಇರಲಿ, ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟಿಪಿ ನೀಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪಡೆದರೆ, ಅದೇನೋ ಖುಷಿ, ನೆಮ್ಮದಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ ಇರುತ್ತದಾ?</p>.<p>ಸರಳ ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯೊ, ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರಮಿಕರು ಅಸಂಘಟಿತರು.ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ. ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಖಾತರಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದು ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಧಾವಂತ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಗಳಷ್ಟೇ. </p>.<p>‘ಗಿಗ್‘ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಅರೆಕಾಲಿಕ. ‘10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಲಿವರಿ’ ಎಂಬ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ಈಗ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಬವಣೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸ ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗದಂತೆ ಬರಿದಾಗದಷ್ಟೂ ಕೆಲಸವೂ ಇದೆ. </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಗಿಗ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೂರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಗಿಗ್ ಶ್ರಮಿಕರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ. ಈಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತಹ ತಿನಿಸು/ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಪೋರ್ಟರ್, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇಟ್, ಡಾಮಿನೋಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಲಿಯ ವಹಿವಾಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವೆಗಳು ಈಚೆಗೆ ಅರೆಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ‘ಗಿಗ್‘ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಯ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ, 2024–25ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಸುಪಾಸು 1 ಕೋಟಿ. 2029–30ರ ವೇಳೆಗೆ 2.35 ಕೋಟಿ ತಲುಪಬಹುದು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ‘ಇ–ಶ್ರಮ್’ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2025ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು 30.98 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 3.7 ಲಕ್ಷ.</p>.<p>ಅಸಂಖ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಯ ಅಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯ್ದೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ಈ ವಲಯವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಹಿತೆ 2020 ಒಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ರೂಪವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ ಆಧರಿಸಿದ ಸೇವೆ ನಂಬಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ‘ಇ–ಶ್ರಮ್’ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು 1.09 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಗೆ ವೇತನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅನುಕೂಲ. ಕೆಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂಬುದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗಲೂ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸದ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರ ಆಗ್ರಹ. </p>.<p>‘ಗಿಗ್’ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬವಣೆಗಳು ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಓಡುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ತಿನಿಸು ತರಿಸುವ ರೂಢಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲೇ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ₹ 80 ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಾನದಂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹10 ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಅಂಕುಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತು. </p>.<p>ಅಂಕುಶ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಚೇತರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಮರಳಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕಿ.ಮೀ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಆದಾಯ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1331 ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸದ್ಯ ‘ಸೇವಾ ಸಿಂಧು’ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ.</p>.<div><blockquote>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗಲಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ., ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 25-40 ವರ್ಷದವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎಐಡಿವೈಒ ಸಂಘಟನೆ 2 ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ‘ಯನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್’ ಎಂಬ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ಶ್ರಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ‘ಗಿಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದು ಎಐಡಿವೈಒನ ನೀತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>‘10 ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂಬತ್ತು ಆದೇಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ್ದೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೇವೆ ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ದಂಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಜಯನಗರದ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಷೇಕ್. </p>.<p>ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ 176 ಮಂದಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ‘ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಹಿಂಜರಿಕೆ. ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗಿಗ್ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ, ಖರ್ಚಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣ.</p>.<p>‘ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಗೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು’ ಎಂಬುದು ತುಮಕೂರಿನ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಅನುಭವ. </p>.<p>‘ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೊಮ್ಯಾಟೊಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪಿ.ಜಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೆಸರೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವಾಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ–ಕಾಳು, ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಇ– ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣಗಳು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿವೆ.</p>.<p>ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ ತೊಟ್ಟ ಫುಡ್ಡೆಲಿವರಿ, ಇ– ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗರು, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ನುಸುಳಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರೇ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡವರು. 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ವಿರಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಯುವತಿಯರು ಕೆಲವರು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಖಚಹರೆ ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಅರ್ಧ ದಿನ ಕಾಲೇಜು, ಇನ್ನರ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ವರ್ಕ್. ದಿನಕ್ಕೆ ₹700ರವರೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ ₹500 ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೊಮಾಟೊದ ಫುಡ್ಡೆಲಿವರಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಣೈ.</p>.<p>‘ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 12ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಸ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ₹10 ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 12–15 ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ₹800 ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ದಿನಗಳು ಇವೆ. ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ, ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಜುಗರ ತರುವ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟು ಪಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಶಿರಸಿಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಗೌರೀಶ ನಾಯ್ಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣದ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ. ದಿನದ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠ ₹800. ‘ವಯಸ್ಸಾದ ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೌರೀಶ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಆರ್ಡರ್ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮರಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ₹300 ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾವರದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೇಸ್ತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್, ಪ್ಲಿಫ್ಕಾರ್ಟ್, ಪೋರ್ಟರ್, ಫಾರ್ಮಸಿಯಂಥ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮಾಟೊ ಸೇವೆಗಳು ಇವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರೇ ಅಧಿಕ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ.</p>.<p>ರಾಜಧಾನಿ ಒಳಗೊಂಡು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದವರೆಗೂ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಭಿನ್ನವಾದರೂ ಬವಣೆ ಹಾಗೂ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪತೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬವಣೆ ಬದಲಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದೃಢವಾಗಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ, ಬಿಸಿಲು–ಮಳೆಗೆ ಅಂಜದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ‘ಬದುಕು’ ಗುರಿಮುಟ್ಟಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ</strong></p><p>ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೂಪಿಸಿದ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ) ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಅನುಸಾರ ‘ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ’ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನುಸಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪೋರ್ಟರ್ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಉಬೆರ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಐಟಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಒಲಾ ಉಬೆರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಿದ್ದು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನೆರವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನುದಾನವು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಶೇ 1 ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವುದು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಲಾ ಉಬೆರ್ ಸೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವೆ ಸ್ವರೂಪ ಆಧರಿಸಿ ಸೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಮೆ ಭದ್ರತೆ</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಮಾ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ‘ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ’ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವು ಹೌದು. ಅರ್ಹ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ / ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಉಚಿತ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 18 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಜೀವವಿಮೆ ಸೇರಿ ₹ 4 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ದುರ್ಬಲತೆ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ₹ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರಡು ನಿಯಮ </strong></p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 90 ದಿನ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 120 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಸೇವಾ ದಿನ ಎಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ 90–120 ದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್., ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ, ಕೆ.ಜೆ. ಮರಿಯಪ್ಪ, ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್., ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ</strong></p> 