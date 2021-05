Fact Check: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ?

ನವದೆಹಲಿ: 'ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು 'ಹೊಸ ಸಂವಹನ ನಿಯಮಗಳ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ.

'ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಬೇಡಿ' ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Do not fall for such #Whatsapp messages being circulated.

No such thing is being done by the Government.

However, everyone is advised to not share any false news/misinformation concerning #CoronavirusInIndia

For authentic information follow @MoHFW_INDIA and @pib_India pic.twitter.com/XBErXb1CSP

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 24, 2020