ಕಳಲೆ ರುಚಿಯ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಲೆ?

<p><em>ಅಮೃತಾ ಹವಳದ್ ಎಚ್.</em></p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುರುಟಿದ್ದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಸೋನೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವ ತವಕ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಋತು ಬದಲಿಸುವಾಗ ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪಡೆಯುವ ‘ಕಳಲೆ’ಯು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಖಾದ್ಯವಾಗಿ ಜೀವ ತಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬಿದಿರಿನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಒಡಮೂಡುವ ಎಳೆ ಸಸ್ಯವಾದ ಕಳಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಖಾದ್ಯಗಳು ನಾಲಗೆಯ ರುಚಿಮೊಗ್ಗುಗಳು ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಪಲ್ಯ, ಕಡುಬು, ವಡೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಾರು, ಫ್ರೈ, ಕೋಸಂಬರಿ ಹೀಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಸಿಗಡಿ, ಒಣಗಿಸಿದ ಚಿಪ್ಪೆಕಲ್ಲಿನ ಮಾಂಸ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಣಮೀನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಕರಿಗೂ ಕಳಲೆಯಿದ್ದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಿರೊಟ್ಟಿ– ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿಯ ಬಿದಿರಿನ ಮೊಳಕೆಯು ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಅದು ತುಸು ಬಲಿತರೂ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಿಗುವ ಈ ಕಳಲೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಳಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಳಲೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅನುಭವ ಬೇಕು. ಕಳಲೆಯ ಹಲವು ಸುತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಎಳೆಯ ಮೊಳಕೆಯಂತಹ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕಳಲೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 2ರಿಂದ 3 ದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಹಿ ಮತ್ತು ವಿಷದ ಅಂಶ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಳಲೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲಿ ಕಳಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೀರನ್ನು ಹಸು– ಕರುಗಳೂ ಕುಡಿಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಳಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ನಾಮಾವಳಿಗಳಿವೆ. ಕಳ್ಳುಳ್ಳೆ, ಕಳಿಲೆ, ಕಣಿಲೆ, ಕಳುಲಿ ಹೀಗೆ... ಇನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್, ನಾರಿನಾಂಶ, ಖನಿಜಾಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಳಲೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಕಳಲೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳು ತಗುಲದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಿಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯುವ ಗುಣ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೃದಯಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ರಾಮಬಾಣವಿದ್ದಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕಳಲೆಯ ಸ್ವಾದದ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-499193201</p>