ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಮಿಡಿಯುವ ಮನ

ಜಯಪ್ರಕಾಶ ತಲವಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಗರದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಕ್ಕ, 'ಜೀರಿಗೆ ಮಿಡಿ ಕೊಯ್ಯಲು ಶುರು ಆಯ್ತು' ಎಂಬ ಊರಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಳಮಳಗೊಂಡರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಳೆಯ ತೇವದಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಗಾಗಿ ಕಾತರಿಸಿತು. ಹೊರಡುವಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮಾತು–'ಅಜ್ಜಿ, ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡು'. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನವಿ ಅಲ್ಲ; ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ರುಚಿಯ ಬಂಧ.

ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯೊಂದರ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. 'ಮಿಡಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಮಾತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತು. ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಿಡಿಯೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸವಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪಿನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ, ಸೊರಬ, ಹೊಸನಗರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕುಮಟಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಭಾಗಗಳ ನದಿ ದಡಗಳೇ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಯ ನಿಜವಾದ ತಾಣ. ಮಳೆ, ಮಂಜು, ತೇವಾಂಶ–ಈ ಮೂರರ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಮಿಡಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಸವಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ.

ಜೀರಿಗೆ ಮಿಡಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕುವಷ್ಟು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಮಿಡಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜಿ–ಅಮ್ಮಂದಿರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.

ಸಾಗರ–ಹೊಸನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಯ್ದ ಮಿಡಿಯನ್ನು ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ, ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು–ಐದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೈಯಾಡಿಸುವುದು–ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅನುಭವದ ಸ್ಪರ್ಶ. ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತೆ, ಮೆಣಸಿನಪುಡಿ, ಅರಿಸಿನ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸಿದರೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಿದ್ಧ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರ ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅವರ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೂ ಬೆರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀರಿಗೆ ಮಿಡಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಿಡಿ 5 ರಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ, ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 300 ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗ