ಹೊಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ... ಹೊಳ್ಳರ ಅಡುಗೆ

<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಖಾದ್ಯ ಎಂದೊಡನೆ ಅಪ್ಪೆ ಹುಳಿ, ಬಗೆ ಬಗೆ ತಂಬುಳಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಾರು,ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಂಗೀರಸ, ಕಾಯಿರಸ,ನುಚ್ಚಿನುಂಡೆ, ಉಂಡೆಕಡುಬು, ಗುಡನ್ನ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕೂಟು, ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಹುಳಿ... ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಬಳಸದ, ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಖಾದ್ಯಗಳು ಸ್ಮೃತಿಪಟಲದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕೆನ್ನಿಸುವ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸುಲಭ ತಯಾರಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಲತಾ ಹೊಳ್ಳ ತಮ್ಮ ‘ವೆಜ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ.</p>.<p>ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ, ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಮಲೆನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹರವಿದ್ದಾರೆ ಲತಾ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯವಿರಲಿ, ನಿತ್ಯದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗುವ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಲಿ (ಸಾಂಬಾರು, ಕೂಟು, ತಂಬುಳಿ...), ಸಂಜೆ ಬಾಯಿರುಚಿಗೆ ಸವಿಯುವ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಅಡಗಿರುವ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೇ ಅವರ ಆದ್ಯತೆ. ಲತಾ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ 5.79 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಈವರೆಗೆ 19 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಆನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಲತಾ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲೇ ಉದಯಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳವಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ಲತಾ ಅವರು ಹೊರಳಿದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ನತ್ತ. ಹೀಗೆ ‘ವೆಬ್ಸೈಟ್’ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದದ್ದು ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿಯ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಕಾಯಕ. ಇವರ ಅಡುಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಖಾದ್ಯಪ್ರಿಯ ಓದುಗ ವಲಯ, ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಯ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಯಣ ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಶೃಂಗೇರಿಯವರಾದ ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಪತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯಕದಿಂದ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಅರಿಯಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>‘ಅಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದಿರ ರುಚಿಕರ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲುತ್ತ ಬೆಳೆದ ನನಗೆ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಸ್ವಾದ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಈಗಲೂ ಥಟ್ಟಂತ ತಯಾರಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಸೋಜಿಗವೇ ಸರಿ. ಅವರ ರೆಸಿಪಿಗಳೇ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಜೀವಾಳ’ ಎನ್ನುತ್ತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಲತಾ. ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್, ಕೇಕ್, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟೂ ದೂರವಿರುವ ಈ ಚಾನೆಲ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸಿಪಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಸಾಂಬಾರ್, ಸಾರು, ರಸಂ, ತಂಬುಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ರಸಪಾಕವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡುವುದು ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ವಿಶೇಷ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ‘ಎಬಿಸಿ’ ಜ್ಯೂಸ್ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-2074457477</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>