ಕಸರಸಂ: ಈ ಯುಗಾದಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸುಲಭದ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಜಾಮೂನ್‌!

ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ಯಾವ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಬಿಸಿ. ಮೊದಲೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವುದು, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿಂದ ಹಬ್ಬದಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂದರಂತೂ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು. ಜತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ... ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾದದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸ್ನಾನ–ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಾವೂ ರೆಡಿ ಆಗಿ, ಆನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದರೊಳಗೆ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರು ಹೈರಾಣಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ತರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಅತಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕಾರಿಯಾದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೋ ಹಬ್ಬದೂಟದ ತಯಾರಿಯ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಕೂಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ, ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನ ಜಾಮೂನ್!

ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೀವಾ? ಖಂಡಿತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಾಳೆದಿಂಡು ಎಂಥಾ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ತರಕಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೇನೇನು, ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ವಾ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳೆಗಿಡದ ಕಾಂಡದ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿದು ತಿಪ್ಪೆಗೆಸೆಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲವೇ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರುಚಿಯೂ ಕಡಿಮೆ, ಜತೆಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗ 'ಕಚಕಚ' ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ದಿಂಡಿನಲ್ಲಿನ ಇಂಥ ನಾರೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ ಅಂದರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಂಬಲೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ. ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆ (ಅಸಿಡಿಟಿ)ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ತಾಮ್ರ , ಕಬ್ಬಿಣ , ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಅಡಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾರು–ನಾರಾಗಿರುವುದು ಕಾಣುವುವದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಅತ್ತುತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನಂಶ ಇರುವ ಬಾಳೆದಿಂಡು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ (LDL)ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ದಿಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸ್ವತಃ WHO ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ B6 ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲದೇ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ನ