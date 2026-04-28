ಕಸರಸಂ: ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತಂಪೆರೆಯುವ ಕಹಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯದ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ

ಮೆಂತೆಕಾಳೆಂದಾಕ್ಷಣ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಔಷಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆಯ ಬಳಕೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಗ್ಗರಿಸುವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ತುಸು ಕಹಿ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಇದರಿಂದ ಮಾರು ದೂರ. ಆದರೆ, ನಿತ್ಯ ಮೆಂತೆ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ.

ಈಗಂತೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆ. ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದೇ ಬೇಡ. ಏನಾದರೂ ತಣ್ಣಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕುಡಿಯೋಣ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲೂ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರುಪೇರಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಬೇಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಜ್ವರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಭೇದಿ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಶಸ್ಗಳೇಳುವುದು, ಕಣ್ಣು–ನೆತ್ತಿ– ಅಂಗಾಲು ಉರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೂ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಮತ್ತು ರುಚಿಯೂ ಆಗುವ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮೆಂತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಇದು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿಸುತ್ತದೆ

ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮೆಂತ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಗರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಲೆಟ್, ನಿಯಾಸಿನ್, ಪೈರಿಡಾಕ್ಸಿನ್, ಥಿಯಾಮಿನ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಸಿಲೇನಿಯಂ, ಝಿಂಕ್, ಪಾಸ್ಪರಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಹಾಗೂ ಸಿ... ಒಂದೇ ಎರಡೇ? ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ 21 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಂತ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಮೆಂತೆಯ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಇನ್ಯುಲಿನ್ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದ ಸಮತೂಲನಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಹಿ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ?

'ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ, ಆದರೆ ಕಹಿಯಾದ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಹಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಬಹುದಿತ್ತಪ್ಪಾ' ಅಂತೀರಾ? ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಹಿ ಕಳೆದು, ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಎರಡು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಗುಟ್ಟನ್ನು ನಿಮಗಿವತ್ತು ಏಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, ಮೆಂತ್ಯದ ಕಾಳನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಕಹಿ ಅಂಶ ಮಂಗಮಾಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಬಾರೀ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಮೆಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ನೆನೆಹಾಕಿ, ನೀರು ಬಸಿದು ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡುದಿನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೊಳೆಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರುಕಾಳಿನಂತೆಯೇ ಇದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮೆಂತ್ಯದ ಕೋಸುಂಬರಿ

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಮೆಂತ್ಯದ ಕಾಳು –