ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯುವಿರಿ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ

ಭಾನುವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಂಸದಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ. ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿಯ ಲಿವರ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೊಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಕೋಳಿ ಲಿವರ್– 250 ಗ್ರಾಂ, ಈರುಳ್ಳಿ– ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು 2, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ– 2ರಿಂದ 3, ಶುಂಠಿ- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್– 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಅರಸಿನ– ¼ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ– 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ದನಿಯಾ ಪುಡಿ– 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ– ½ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಉಪ್ಪು– ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ– 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕರಿಬೇವು– ಸ್ವಲ್ಪ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು– ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ.</p>.<p>ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.</p>.<p>ಈಗ ಲಿವರ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಸಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ದನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 8–10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಈಗ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>