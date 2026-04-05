ಇಂಡಿ: '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಕವಯಿತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಂಗಾ ಗಲಗಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಶಿವಶರಣರ ಇತಿಹಾಸ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿಡುವಂತಹದು. ಶರಣ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಳವಳಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿರೂಪಕಳಾಗಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರತಿಪಾದಕಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪೂಜಾ ಏಳಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು. ದಾನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ, ಪಾರ್ವತಿ ದಳವಾಯಿ, ಶಾಮಲಾ ಬಗಲಿ, ಭವಾನಿ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, ರೇಣುಕಾ ಸಂಕ, ಬಸಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್, ಭಾರತಿ ಪತ್ರಿಮಠ, ಕವಿತಾ ಸರಸಂಬಿ, ಶೋಭಾ ಹಿರೇಮಠ್, ಶೋಭಾ ಹಂಜಗಿ, ಸವಿತಾ ರೂಪನುರ, ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಉಮಾ ಪಾಟೀಲ್, ಸುಜಾತಾ ಬಡಿಗೇರ್ ಇದ್ದರು. ರಾಜಶ್ರೀ ಕ್ಷತ್ರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಲತಾ ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಗಿರೀಶ ನಿಂಬಾಳ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>