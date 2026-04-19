ಆನೇಕಲ್: ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಶಾಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ಯಾಗರಾಜ, ಪುರಂದರದಾಸ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸ ಆರಾಧಾನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಪದ ಗಾಯನ ಕೇಳುಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ತ್ಯಾಗರಾಜ, ಪುರಂದರ ದಾಸ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸ ರಚಿಸಿದ ಗೀತೆ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಪಂಚರತ್ನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಜಗದಾನಂದ ಕಾರಕ ಜಯ ಜಾನಕಿ ಪ್ರಾಣ ನಾಯಕ', 'ಸಾದಿಂಚನೆ ಮನಸ', 'ಕನಕನ ರುಚಿರಾ', 'ಶ್ರೀರಾಗದ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಅಂದರಿಕಿ ಅಭಿನಂದನಮು' ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದವು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಚೈತ್ರ ಭರತ್, ಕೆಂಚಪ್ಪ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಘಟಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಸುದರ್ಶನ್, ಉಮಾ, ಸುಧಾ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು ಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾಜಾಪುರ ಮಠದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>