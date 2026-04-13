‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತ’

ಅಂಕೋಲಾ: 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಕಲಾಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಬುತ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಲೆ ನವರಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲದೇ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮೊಗಟಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಗಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿಕಟಾಕ್ಷ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸದಾನಂದ ಗಾಂವಕರ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕ ಶಾಂತಾ ನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ ಮೊಗಟಾ , ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ನಾಯಕ, ಉದಯ ನಾಯಕ, ತಮ್ಮಾಣಿ ನಾಯಕ, ಹರೀಶ ನಾಯಕ, ಗಜಾನನ ಗಾಂವಕರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ಆಂದ್ಲೆ, ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸಮಗ್ರ ಕೌಂಶ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಆಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>