ಏನಿವರ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್?

<p>ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ವಂಶವಾಹಿ ಕಾರಣ. ಬಾಹ್ಯ ಆರೈಕೆಗಿಂತಲೂ ಇಂಥ ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಒತ್ತಡಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಚರ್ಮ ಬೇಗನೆ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ಅಂದ ಕೆಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಬರದು. ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಮುಕ್ತ ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿದ ಕೊಬ್ಬರಿಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಅಗಸೆ ಬೀಜವನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಬಂದ ಲೋಳೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕುದಿಸಿ ಬಂದ ಲೋಳೆ ಅಥವಾ ದಾಸವಾಳದ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ.</p>.<p>ಮುಖದ ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಗೆ ಅರಸಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊಸರು, ಮೂರು ಹನಿ ಜೇನಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನುರಿದು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕ್ರೀಂ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಒಳಿತು.</p>.<p>ನಾನು ಆಹಾರಪ್ರಿಯೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡು ತಿಂದು ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದೇಹದ ಆಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ, ನಾರಿನಾಂಶ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಬಗೆಬಗೆ ತರಕಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ವಯಸ್ಸಿದು. ಹಾಗಾಗಿ, ತಿನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌಂದರ್ಯವೆಂದರೆ ‘ನಾವು ನಾವಾಗಿರುವುದು’. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯವೇ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-51-627013701</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>