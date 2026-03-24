ಸುರ್‌ ಸಂವಾದ ಏ.2ರಂದು

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಎಲ್ಎಸ್ ಗೋಗಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ 'ಬೆನ್ಯನ್ ಟ್ರೀ ಈವೆಂಟ್ಸ್'ನ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಸುರ್ ಸಂವಾದ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ, ಹಲವಾರು ಗಾಯಕರನ್ನು ಸಂಗೀತಕಾರರನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಂಗೀತ ಸಂತೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ (ಕೊಳಲು) ಮತ್ತು ಶೌನಕ್ ಅಭಿಷೇಕಿ (ಗಾಯನ) ಅವರು ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳಗಾವಿಗರ ಮನಸ್ಸು ತಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುರ್ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಸಿಗುವ ಈ ಉತ್ಸವವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ.ವಿದ್ಯಾ ಮುರಕುಂಬಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮುರಕುಂಬಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪಕ್ರಮ್ನ ಸಹಯೋಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇಶದ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದು ಇರದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು allevents.in ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕವಿತಾ ವಾಘೇಲಾ (9324332260) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>