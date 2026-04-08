‘ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರ ಕೊಡುಗೆ ಹಿರಿದು’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾದರೂ ಮಾವು–ಬೇವು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚೋಳೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನವು ಎನ್ಆರ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಅವರ 'ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ' ಹಾಗೂ ಬಿ.ಭರತ್ ಅವರ 'ಅವಲೋಕನ' ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜನಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಬಿಂಬಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೇ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಣವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಲವರ ಸಹಕಾರ, ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>