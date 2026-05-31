ರಾಗ, ರಂಗ ಮತ್ತು ರಸಪಾಕ

<p><em>ಉಮಾ ಅನಂತ್</em></p>.<p>ಮಧುರಾತಿಮಧುರ ಸಂಗೀತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿದಾಗ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ನಾದದ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮೇಳೈಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವಲೋಕವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಾಪುರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ರೂವಾರಿ ಪಂಡಿತ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ಸಂಗಮವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಂಗಾಭಿನಯವೂ ಬೆರೆತಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭೂತಿ ದೊರೆಯುವುದು ಖಚಿತ.</p>.<p>‘ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ‘ರಾಗ ಸಂಧಾನ’ಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವೇ ವಸ್ತು. ಇದು ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ್, ದೃತ್ ಖ್ಯಾಲ್, ಟಪ್ಪಾ, ಠುಮರಿ, ತರಾನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಗೀತಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಸಾಂಗೀತಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ‘ರಾಗ ಸಂಧಾನ’ದ ಕುರಿತು ಪಂಡಿತ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ವಿವರಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ನಾಟಕವು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಗದ್ಯ (ಸಂಭಾಷಣೆ) ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಪ್ರಕಾರ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದೇ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳು ಗಾಯನ–ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಬಂದಾಗ ಈ ಕಲಾಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾದಾನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮವೂ ಸೇರಿ ಅದ್ಭುತ ರಸಪಾಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ರಾಗ ಸಂಧಾನ’ದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೆಳ್ಮಣ್, ದೀಪಿಕಾ ಭಟ್, ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ದೀಪ್ತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಾದಾಭಿನಯವಿದ್ದರೆ, ಕೊಳಲು ವಿದ್ವಾನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಗುರುರಾಜ ಕಾಟೋಟಿ ಮತ್ತು ತಬಲಾ ವಾದಕ ಸುಮಿತ್ ನಾಯಿಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಷಿರ ವಾದ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಮಬಾವು ಬಿಜಾಪುರೆ ಅವರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಗುರುರಾಜ ಕಾಟೋಟಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ‘ರಾಗ ಸಂಧಾನ’ದ ಮೂಲಕ ಕಲಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಕೆದಕಿದರೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕಗಳ ಪರಂಪರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ‘ಸಂಗೀತ ಸೌಭದ್ರ’ ಹಾಗೂ ‘ರಾಮರಾಜ್ಯ ವಿಯೋಗ’ದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದರು. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-51-795390713</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>