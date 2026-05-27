ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದ ‘ಗಾನ ಲಹರಿ’

<p>ಬೀದರ್: ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನೌಬಾದ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭ್ರಮರಾಂಬ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಗಾನ ಲಹರಿ’ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಿಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು, ಜಾನಪದ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ಹರಿಸಿದರೆ, ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಾರುತಿ ಕೋಳಿ ಚಾಂಬೋಳ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಐನೋಳಿ, ಸಂಜುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಉಜನಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜಕುಮಾರ, ನಾಗೇಶ, ಮಡಿವಾಳ, ಸಂಗಮೇಶ ಮಾಟೂರೆ, ಶಿವರಾಜ ಕಳಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ರಾಮ ಸಿಂಧೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಪುಂಡಲೀಕರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಗುಮ್ಮಾ, ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ, ನಾಟ್ಯಶ್ರೀ ನೃತ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಣಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ರೇಖಾ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಸೌದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚನ್ನಬಸವ ಬಿಕ್ಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-33-784812707</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>