ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಮೋಟಮ್ಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ಆಶ್ರಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೋಟಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್, 'ಸಮ್ಮೇಳನ ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೋಟಮ್ಮ ಅವರು ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಬಾನೆ ಪದ, ಹಸೆಪದ, ನಾಟಿಪದ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂರು.</p>.<p>ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೋಟಮ್ಮ, 'ನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕರು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ರವಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಕ್ರಮಣಿ, ಬಕ್ಕಿ ರವಿ, ನಿರ್ಮಲ ಮಂಚೇಗೌಡ, ಯೋಗೀಶ್, ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಜಗದೀಶ, ಜ್ಯೋತಿ, ಗೋಪಾಲ, ದೀಪಿಕಾ, ಆಶಾ ಗಣೇಶ್, ಯಾಕುಬ್, ರೇಖಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.