ರೈತ ಮಾತ್ರ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈತ ಮಾತ್ರ. ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ರೈತನ ಚೈತನ್ಯದ ಬದುಕು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಪಿಳ್ಳೆಕೆರೇನಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಪೂಜಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ರಂಗಸೌರಭ ಕಲಾ ಸಂಘ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಶಿವಸಂಚಾರ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಶಿವಸಂಚಾರ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

ಮುರುಘಾಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸಮಾನತೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನಸಮೂಹ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಬರೀ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿರದೇ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ನಾಟಕ ಆಡುವ ವಾತಾವರಣ ಸಡಗರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನವೀನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎನ್.ಅಹೋಬಳಪತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ವೀರೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಅನಾಥ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಸಮಿತಿಯ ಖಜಾಂಚಿ ಜಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, ಸಂಶೋಧಕ ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಾಕರ್, ಆರ್.ಶೇಷಣ್ಣಕುಮಾರ್, ಕಲಾವಿದ ಕೆ.ಜಂಬು ನಾಥ, ಸಾಹಿತಿ ಹುರುಳಿ ಬಸವರಾಜ್, ಕೆ.ಪಿ.ಎಂ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಇದ್ದರು.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 'ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ