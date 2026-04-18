ಗೊತ್ತೇ ಕರಿಬೇವಿನ ಮಹತ್ವ? ಬೆನ್ನುನೋವಿಗಿದು ರಾಮಬಾಣ

<p>ಕರಿಬೇವಿಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥಾ ಅಡುಗೆಯಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಮೇಲೊಂದು ಕರಿಬೇವಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ರುಚಿಯ ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಬೇರೆ. ಕರಿಬೇವಿಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯೆಂದರೆ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತೆ ತಿಲಕವಿಡದೆ ನಿಂತಂತೆಯೇ ಸರಿ.</p>.<p>ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಊಟ ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆಯೇ. ಬಹುತೇಕರು ಎಲೆಯ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಯ ತುದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟೇ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂಥರಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರನ್ನು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ.</p>.<p>ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರಿಬೇವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಗಾಧ. ಕರಿಬೇವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವಿನ್ನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟಾಷಿಯಂ, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬೀಟಾಕೆರೋಟಿನ್, ನಿಯಾಸಿನ್, ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಿಟಮಿನ್ ‘ಸಿ’ ಹೀಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕರಿಬೇವಿನಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಡೀಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವವರು ಇದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಇದು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಸೇವನೆಯು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ನಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು, ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ, ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಕರಿಬೇವು ರಾಮಬಾಣ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೇ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಕರಿಬೇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗ್ಲುಟಾಥಿಯೋನ್ ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೇಸ್ (GPX), ಸೂಪರ್ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಮುಟೇಸ್ (SOD) ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟಾಥಿಯೋನ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ (GRD) ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕರಿಬೇವು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಜೈಮರ್ನಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಂಥ ಕರಿಬೇವಿನಿಂದ ರುಚಿಕರ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡಿ ಉಂಡರೆ? ಬೇಸಿಗೆಯ ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ತಂಬುಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿ. ಮಾಡುವುದೂ ಸುಲಭ.</p>.<p>ಎಳೆಯ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ತುಸು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ತೆಂಗಿನತುರಿ ಸೇರಿಸಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ. ಆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಡೆದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಸೇರಿಸಿ, ಮೇಲಿಂದ ತುಪ್ಪ- ಜೀರಿಗೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಘಮಘಮಿಸುವ ತಂಬುಳಿ ಸಿದ್ಧ. ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಕಲೆಸಿ ಉಣ್ಣಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಯೋಗ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಹ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-4-2127599275</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>