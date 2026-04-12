ಸಮಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಲೇ ನಾಟಕಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕುರುಡುತನವಿದೆ. ಹಳೆಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೇ, ಸಮಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಾಯಣ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ರಂಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 'ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ; ವಿಸ್ತೃತ ನೆಲೆಗಳು' ವಿಷಯ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೇರಳದ ನಾಟಕಕಾರರೊಬ್ಬರು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶೈಲಿಗಿಂತಲೂ ಇಂತಹ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಮಗ್ರೀಕರಣದ ಗುಣ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲಿ ಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಟಿಪಿ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ನಾಟಕದ ಜತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ಅವರು ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ರಂಗ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವರು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿದರೆ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಂಗಭೂಮಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ ರೂಪಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡವಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿ.ಬಿ. ತಾರಕೇಶ್ವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ, ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೋಳ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಇದ್ದರು.