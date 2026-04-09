ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ 11ರಿಂದ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ.11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಸವರಾಜ ಕುರಿಯವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಎಸ್.ಲಾಡ್ ಅವರು 11ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಬಿ.ಮಾರುತಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಬಸಲಿಗುಂದಿ, ಕಿರಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ರಂಗನಾಥ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ 'ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಸ್' ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕಲ್ಲೇಶ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಧರೀಶ ಶಿರಿಯನ್ನವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಕಲಾವಿದ ಎನ್.ಎಂ.ದಾಟವಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ (ಭಾವಚಿತ್ರ) ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದ ಸುಭಾಷ್ ಕಮ್ಮಾರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವರು. ಕಲಾವಿದ ಡಿ.ಎಂ.ಬಡಿಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. 10 ಗಂಟೆಗೆ 'ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ' ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಕಲಾವಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಜಂತಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. 11 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು 'ವರ್ಣ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೆಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು' ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ 'ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ' ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. 4.30ಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಮಾರುತಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಬಸಲಿಗುಂದಿ, ಶಂಕರ ಕುಂದಗೋಳ, ಸುಧೀರ ಪಢ್ನೀಸ್, ಎನ್.ಎನ್.ಚಿನ್ನಣ್ಣವರ, ದಯಾನಂದ ಕಾಮಕರ, ಪ್ರತಾಪ ಬಹುರೂಪಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>