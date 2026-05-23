ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ಚಿನ್ನಾ!

<p><em>ಶುಭಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್</em></p>.<p>‘ರೀ ಸರೋಜಮ್ಮ, ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹೊಸದಾ? ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಇದೆ? ಎಷ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಿ? ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆರೀ, ನಾನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು’.</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ ಈಪಾಟಿ ರೇಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗುತ್ಯೇ? ನಮ್ಮಂಥ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲೂ ಆಗದು, ಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದು. ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಮದುವೆಗೆ ತಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ’ ಸರೋಜಮ್ಮನ ಅಳಲು.</p>.<p>ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಒಡವೆಯಾದರೂ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಮಾನ ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅದನ್ನು ಅಡವಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರಂತೂ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇದು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪದ್ಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಕೂಡಾ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತರುತ್ತೇವೋ ಎಂಬ ಕಾತರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಚಿನ್ನಾ’ ಎಂದು ಗಂಡ ಕರೆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖ ಊರಗಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾ, ರನ್ನಾ, ಮುದ್ದು, ಬಂಗಾರ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೋ ಮೂವತ್ತೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೀಗೇನಾದರೂ ಕರೆದರೆ, ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗುವುದೇನೋ ನಿಜ; ಗಾಬರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು ಈಗಿನ ಚಿನ್ನದ ರೇಟಿನಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಅಂದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಟನ್ನು ತಾಯಿ ಅಡ ಇಡಲು ಬಂದಾಗ ‘ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀಯಾ’ ಎಂದು ಆ ಮಗು ಕೇಳಿತು. ತಾಯಿ ‘ಹೌದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ’ ಅಂದಾಗ ಮಗು ‘ಇದು ಡ್ಯಾಡಿ ನನಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು’ ಎಂದು ಹನಿಗಣ್ಣಾಯಿತು. ಮಗುವಿನ ದುಃಖ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕೈಲಿದ್ದ ಬಳೆಯನ್ನೇ ಅಡವಿಡಲು ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಮೋಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಜರ ಪತ್ನಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರರು.</p>.<p>ಚಿನ್ನದಂತಹ ಹುಡುಗ ಕಣ್ರೀ ಅವನು ಅಂತಾನೋ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾನೋ ಹೊಗಳುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ‘ನಮ್ ಹುಡುಗಿ/ಹುಡುಗ ಅಪರಂಜಿ ಕಣ್ರೀ’ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಲರ್ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನೂ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಆಭರಣ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಈ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಯೋಚನೆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಗಬಾರದು.</p>.<p>ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ, ಆ ಆಭರಣವನ್ನು ಒರೆಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೆರೆತ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆ ಗೆರೆ ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ತೀರಾ ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರಂಜಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಳಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಬಹಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ತಾಮ್ರ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಭರಣವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಅಮುಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವಷ್ಟು ಮೆದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆದುವಾದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದೇನೋ ನಿಜ.</p>.<p>ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯ ಅಪರಂಜಿಯಷ್ಟು ಮೆದುವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತ ತುಸು ಗಡುಸು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು; ತಾಮ್ರ ಬೆರೆಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಹಾಗೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚದಿದ್ದರೂ ಬುಸುಗುಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಕೊಂದೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.</p>.<p>ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕವಿ ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ, ನರ್ತಕರಿಗೆ, ಹಾಡುಗಾರರಿಗೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ದಾಸಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದರೆ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನೋ ಬಳೆಯನ್ನೋ ಎತ್ತಿ ಇನಾಮು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲಾ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಓದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಣವಷ್ಟೇ. ಈಗೇನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವವರಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹವರನ್ನು ಕೊಂದು ದೋಚಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೊ; ಚಿನ್ನದ ಕೋಳಿಯು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ಕಥೆಯ ಹಾಗೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಮೀರಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಡಂಬರವಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉಡುಗೆ– ತೊಡುಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ವೈಭವ, ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಾಳೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಕೊಂಡುಬಿಡೋಣ ಎನ್ನುವ ದೂರಾಲೋಚನೆ. ಕೊಳ್ಳಬೇಕೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟು, ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಂಡವರ ಮುಖವಂತೂ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿರುವ ರೇಟು ಕೇಳಿ ಕೆಂದಾವರೆಯ ಹಾಗೆ ಅರಳಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಧನಾತ್ಮಕ ಲೋಹಗಳು. ಇವುಗಳ ಆಭರಣವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ನೀರು ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದೆಯಂತೆ. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರೇಮ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅದು ಲೋಹದ ಚಿನ್ನವೋ ಕರೆಯ ಚಿನ್ನವೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಚಿನ್ನ’ ಎಂದರೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಹಿಗ್ಗುವುದಂತೂ ನಿಜ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-51-1344529684</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>