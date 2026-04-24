ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ: ಪ್ರತಿಮಾ

ಹಾಸನ: 'ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕಾವ್ಯವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಲಯಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಕಲಿತು ಕಲಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರತಿಮಾ ಹಾಸನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಭೆ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು, ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯೂ ಬರಲಿದೆ. ತಮಗೆ ತಾವೇ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಕೇವಲ ಪದಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ, ಓದುಗರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾಕಾವ್ಯ (ದೀರ್ಘ ಕಥನ), ಲಘುಕಾವ್ಯ/ಗೀತಕಾವ್ಯ (ಭಾವಗೀತೆ), ಸಾನೆಟ್ (14 ಸಾಲುಗಳ ಪದ್ಯ), ಹೈಕು (ಸಣ್ಣ ಜಪಾನೀಸ್ ಶೈಲಿ), ಬಲ್ಲಾಡ್ (ಜನಪದ ಕಥನ) ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು (ಲಯಬದ್ಧ ಆದರೆ ಪ್ರಾಸರಹಿತ) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಲಘು ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೀತ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಲೇಡಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಭೈರಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಎಸ್.ಉಪ್ಪಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ.ಸಿ.ಗೀತಾ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಗುರೂಜಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘಟನಾ ಆಯುಕ್ತೆ ಎಚ್.ಎಂ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ, ಪ್ರತಿಮಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರತಿಮಾ, ಯೋಗಶಿಕ್ಷಕಿ ಗಿರಿಜಾ ನಿರ್ವಾಣಿ, ಗೈಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಭೈರಾಪುರ, ಗೈಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೀ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿ ಆರ್.ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>