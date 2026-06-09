ದೇಹದ ನಿರ್ಜಲತ್ವವ ತಡೆಯಿರಿ

<p><em>ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಿ</em></p>.<p>ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸುರಿವ ನಾಕು ಹನಿಮಳೆಗೆ ಇಳೆ ಕಾದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇಗನೆ ಶುರು ಎನ್ನುತ್ತದೆ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ. ಆದರೆ ರವಿಯ ಪ್ರತಾಪ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರು ಮುಖ. ಈ ಕಾಲದ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಹೀಗಿರಲಿ:</p>.<p>lಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿರಿ. ನಿಂಬೆಯಂತೆಯೇ ಪಾನಕ ಸಿದ್ಧ.</p>.<p>lಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕ: ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪುಡಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬೆರಸಿರಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿರಿ. ಶುದ್ಧ ನೀರು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಗುಣ ಸೇರಿಸಿ. ಜಾತ್ರೆಯ ಜನಸಂದಣಿಯಿರಲಿ. ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಮಂದಿಗಾಗಲಿ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ದಿನದಿನದ ಪಾನಕ ಸಿದ್ಧ. ಕಫದ ಕಾಯಿಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಗಡ ದಣಿವಡಗಿಸುವ ದ್ರವಾಹಾರ ಸಿದ್ಧ.</p>.<p>lಶುಂಠಿ, ಲಿಂಬೆ ಸಹಿತ ಇಕ್ಷು ರಸ: ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ತಾಜಾ ಇರಲಿ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸರಾಗ.</p>.<p>lಖರ್ಜೂರಾದಿ ಮಂಥ: ಖರ್ಜೂರ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹಳೆಹುಣಸೆ, ಹಸಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣದ ದ್ರವಾಹಾರ. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಗದಾದರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ಬಳಸಲು ಶಕ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಅಮೃತೋಪಮ. ಎಂತಹ ಹಳೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮಂದಿಗೂ, ಎಳೆಗೂಸಿನಿಂದ ವೃದ್ಧರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಚೇತೋಹಾರಿ.</p>.<p>lತಿಲಜೀವನ: ಕರಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಲೊಡನೆ ಬೀಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ. ಎಳ್ಳಿನ ಕಷಾಯ ಸಹ ಇಂತಹದೇ ದ್ರವಾಹಾರ. ತಣಿದ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನನ್ನು ಬೆರೆಸಿ.</p>.<p>lತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಹಾಲು: ತಾಜಾ ಕಾಯಿ ತಿರುಳಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಾಲು ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕುಡಿಯಲು ಬಹಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಲಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸರಾಗ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಿ.</p>.<p>lಎಳನೀರು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಟ್ಟಿಯಾಗುವ ತಾಜಾ ಎಳನೀರು ಅಮೃತೋಪಮ. ಜೇನುಗೂಡಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಅನುಪಮ ಆರೋಗ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂಥದ್ದು.</p>.<p>lಆಮ್ರ ರಸಾಲ: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವು. ಹೃದಯದ ಟಾನಿಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ, ಮುರುಗಲ, ಅಂಬಟೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ವಾಟೆ ಹುಳಿ, ಕೌಳಿ ಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾವು. ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ಬೇಯಿಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪೆ ಹುಳಿ ಹೆಸರಿನದು. ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ರಸಾಲ ಎಂಬರು. ಪಟ್ಟಿಯ ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳೂ ಅಂತಹದೇ ಉಪಕಾರಿ ಗುಣದವು. ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇವಕ್ಕಿವೆ. ತಾಜಾ ರಸ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವಾ. ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾ.</p>.<p>lಸೊಗದೆ ಷರಬತ್: ನಾಮದ ಬೇರು, ನನ್ನಾರಿ, ನಾಮಸೊಗದೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅತಿ ಪರಿಮಳದ ಬೇರು ಬಳ್ಳಿ ತಿಳಿಯರಿ. ಇದು ಕಾಡಿನ ಮೂಲದ್ದು. ಇದರ ಕಷಾಯ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿದ ದ್ರವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಎಂತಹದೇ ಉಷ್ಣ, ಉರಿಮೂತ್ರವಿರಲಿ, ಚರ್ಮದ ಗಾದರಿ, ಕೆರೆತಗಳಿರಲಿ. ಬೇಸಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುಪಮ ದ್ರವಾಹಾರ.</p>.<p>lಮಾದೀಫಲ ರಸಾಯನ: ಬರೋಬ್ಬರಿ ಕಿಲೋ ತೂಗಬಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಇದು. ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಫಲ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಉಪಟಳ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಪೆಡಂಭೂತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ಇಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ತಾಜಾ ಪಾನಕ ತಯಾರಿಸಲಾದೀತು. ನಿತ್ಯಸೇವನೆಗೆ ಅರ್ಹ. ನಿಂಬೆ ಷರಬತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯಿರಿ.</p>.<p>lಹೆಸರು ಪಾನಕ: ನೆನೆ ಹಾಕಿದ ಹಸಿರು ಹೆಸರು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ತಾಜಾ ಪಾನಕ ಅತಿಶಯ ಗುಣಕಾರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಥ್ಯತಮ.</p>.<p>lಉದ್ದಿನ ಪಾನಕ: ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲಗೂಡಿಸಿ ನೆನೆದ ಉದ್ದು ಬೀಸಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ದಿನ ಪಾನಕ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟಿ.</p>.<p>lಸಂಬಾರ ಸೌತೆಯ ಪಾನಕ: ಕರಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪಾನಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಗಳ ಪುದೀನ ಜ್ಯೂಸಿನಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಡ್ರಿಂಕ್. ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕರಾವಳಿ ಮಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ಹಣ್ಣು ಸಂಬಾರ್ ಸೌತೆಯ ಪಾನಕ ಗೊತ್ತೇ? ಬೀಜ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಹಣ್ಣು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಳಾಗಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ತುರಿಮಣೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿಯಿರಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಿ. ಅಗ್ಗದ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಿದ್ಧ.</p>.<p>lಬೇಲದ ಹಣ್ಣು, ಕಾಶಿ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಷರಬತ್: ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡು ಮರ ಬೇಲ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ವ. ಅವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ತಾಜಾ ಷರಬತ್ತನ್ನು ಸರ್ವ ರೋಗ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಪಾಟ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಫಲ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾರುವರು. ಅಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೇಸಿಗೆ ಪಾನೀಯ ಇವು ಎರಡೂ ಸಹ.</p>.<p>lಸತ್ತೂ: ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಉಷ್ಣಗಾಳಿ ತಡೆಗೆ ಬಡವರ ಪಾನಕ ಮಾದರಿ ಅರಿಯಿರಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದೇ ಚಮಚೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕಡೆಗೋಲಿನಿಂದ ಮಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋಟ ತುಂಬ ಕುಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಹರ ಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮಹನೀಯ ವಿಷವೈದ್ಯ ಗ್ರಂಥಕಾರನ ಹೆಸರು ಮಂಗರಸ. ಮುಗುಳಿಪುರದ(ಚಿಕ್ಕ ಮುಗುಳೂರು) ಅರಸನೀತ. ಕನ್ನಡದ ಈ ವಿಷವೈದ್ಯ ಗ್ರಂಥವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥ. ಕಡಲೆಯ ಬೇಳೆಯ ಕೋಸಂಬರಿಯ ಬಳಕೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬದಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮಾಹಿತಿ ಮೌಖಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು! ಬೇಸಿಗೆಯ ವಿಷ(ಟಾಕ್ಸಿನ್) ಕಳೆಯಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.</p>.<p>lಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಷಾಯ: ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಮಳೆಗಾಲದ ಪಾನೀಯ. ಇನಿತು ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಬೆರಸಿರಿ. ದನಿಯಾ ಪುಡಿಗೂಡಿಸಿ ಕುದಿಸಿದ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲಗೂಡಿಸಿ ಹದ ಬಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ದಾಹ, ನೀರಡಿಕೆ ಇಂಗೀತು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯ. ಬಿಸಿಲುಗಾಲಕ್ಕೂ ಅಮೃತೋಪಮ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲ; ದೇಹಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-51-152086300</p>