ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ: ಗ್ಯಾಸ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಲಹೆ

<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು, ಆರಂಭವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೂ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವೆಡ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳು ಜಾಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.</p><p>ಜನರು ಆತಂಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಜನರಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚದೆಯೂ ಹಲವು ವಿಧದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೂ, ಅನ್ನ, ಮುದ್ದೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೆಂಕಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.</p><p><strong>ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ತಲೆದೋರಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.</strong></p><ul><li><p>ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ</p></li><li><p>ನೀವು ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಬರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಬರ್ನರ್ ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಬರ್ನರ್ನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಂಕಿ ಆಚೀಚೆಯಾಗದೆ ತಳಕ್ಕಷ್ಟೇ ತಾಗುವಂತಿರಲಿ.</p></li><li><p>ಸ್ಟೌ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ</p></li><li><p>ಧಾನ್ಯ, ಬೇಳೆಯಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಯಿಸಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಬೇಯಿಸಲು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಲು ಮರೆಯದಿರಿ</p></li><li><p>ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಬೇಗನೆ ಊಟ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟೌ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ಟೌನ ಶಾಖ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಿ</p></li><li><p>ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಾಯಿ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ, ಶಾಖ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಕಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ತಯಾರಿಸಿ.</p></li></ul><p><strong>ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಪಾಠಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು, ವಠಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು</p></li><li><p>ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ</p></li><li><p>ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು</p> <p>ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p></li></ul>.ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ: ಒಲೆ ಹಚ್ಚದೇ ತಯಾರಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿವು...<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>