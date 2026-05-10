ಕಲಬುರಗಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾ ಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ಕೇಳು ಕಥೆ' ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಹಯೋಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಗಳಾದ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ ಅವರು 'ಮಾದನ ಕರೆಂಟ್ ಕತಂತ್ರ', ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ 'ಧರೆಹತ್ತಿ ಉರಿದೆಡೆ', ಸಂಧ್ಯಾ ಹೊನಗುಂಟಿಕರ್ 'ಮತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಕವು' ಹಾಗೂ ಮಹಾಂತೇಶ ನವಲಕಲ್ ಅವರು 'ದೇವಾನಾಂಪ್ರಿಯನಾಗುವತ್ತ' ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನೀರಜಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ.ಸಿದ್ದಣ್ಣ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>