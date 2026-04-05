ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಮಾತು

ಕೋಲಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇರಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 228 ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಡು, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆ ಗೌರವ, ಆದಿಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ –2026 ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆದಿಮ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ್ಗ. ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಮರ, ಪರಿಸರ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು 1995ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕವಿತೆ ಓದಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ವೈ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ -2026 ಕುರಿತು ಆದಿಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹ.ಮಾ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 180 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ-2026 ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಜೆ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಾಗತ ಗ.ನ.ಅಶ್ವತ್ಥ್ , ರಾಜಪ್ಪ ಡಿ.ಆರ್. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದಿಮ ಆಶಯಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಶಶಿಧರ್ ಭಾರಿಘಾಟ್, ರಾಧಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಆದಿಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 'ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಟ' ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ನಾಟಕ ರಚನೆ; ಕೆ.ವೈ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ದೇಶನ; ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಜಾಣಿ, ಗ.ನ. ಅಶ್ವತ್ಥ್, ತುರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರಸಾಧನ; ಎನ್.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಳಕು; ಆಸಿಫ್ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ, ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ; ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಜಾಣಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಜಿ.ಎನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಮೂಡಿಬಂತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>