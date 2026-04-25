ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

<p>ಕೋಲಾರ: ಮಾನವೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬೆಸುಗೆಯ ಸಂದೇಶ, ಜನರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಟಿ.ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ, ಅಪ್ರತಿಮ ನಟ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ. ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಟ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಜನರ ಆಸ್ತಿ, ಜನರ ನಡುವೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಎರಡ್ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನೈತಿಕತೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಮಹನೀಯ. ನನ್ನದೂ ಹಾಗೂ ಡಾ.ರಾಜ್ ಅವರದ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮುಗ್ಧತೆ, ಸರಳತೆ ಇದ್ದರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಟಿ.ಚನ್ನಯ್ಯ ರಂಗಮಂದಿರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಸಮಂಜರಿ ನಡೆಸಿ ಹಣದ ನೆರವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ವೇಳೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಾ.ರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಮಾರಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಗರದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಿಷ್ಣು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪರಭಾಷಾಮಯವಾಗಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಡಾ.ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರವೇ ’ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅ.ಕೃ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಡಾ.ರಾಜ್ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಹೃದಯವಂತ, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ. ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರಾರು ಸಾಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೆ.ಎನ್.ಕವನಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಡಾ.ರಾಜ್ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ಕಾಶಿ, ಅವರ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಡಾ.ರಾಜ್ ಅವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು. ರೇಣುಕಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎನ್.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಯದೇವ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್.ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಂಬೆ ರಮೇಶ್, ಚೇತನ್ ಬಾಬು, ಸಿ.ಆರ್.ಯುವರಾಜ್, ಎನ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-18-951581437</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>