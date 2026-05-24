ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಸುಧೆ

<p>ಕೊಣನೂರು: ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಾಗ, ತಾಳಗಳ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ವವದ 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ದಿನ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳು ಸಭಿಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜರುಗಿದ ಕಲಾಂಬಿಕಾ ಸಹೋದರಿಯರ ಯುಗಳ ಗಾಯನವು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಭಿಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿತು. ಉದಯರವಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ವರ್ಣ, ಭೋಗೀಂದ್ರ ಶಾಯಿನಂ, ನೆನರುಂಚ ರಾ, ರಸಿಕಪ್ರಿಯೆ, ಸರಗುಣ ಪಾಲಿಂಪ, ರಾಗ ತಾನ ಪಲ್ಲವಿ, ಕಡೆಗೋಲ ತಾರೆನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಾಧವನ್ ತಮ್ಮ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಮತ್ತು ದಾಸರಪದಗಳನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಕೇಶವಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಟೀಲು, ಸಿ.ಚೆಲುವರಾಜ್ ಮೃದಂಗ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಮಾನುಜನ್ ಹದವಾಗಿ ಘಟ ನುಡಿಸಿ ಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎ.ಎಸ್. ಮುರಳಿಯವರ ಗಾಯನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅನುಭವಿ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಚಾರುಲತಾ ರಾಮಾನುಜಂ, ಆನೂರು ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮುರಳಿಯವರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸ್ವರ, ತಾಳ ಒದಗಿಸಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾನಡ ರಾಗದ ಅಟ ತಾಳ ವರ್ಣ, ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಅವರ ರಚನೆ ದೇವ ದೇವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ, ಪುರಂದರರ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಟಿಕುರುಂಜಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರಾಮಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏತಾವುನ್ನಾರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಸೌಂದರ ರಾಜಂ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೃಂದಾವನ ಸಾರಂಗ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವಾಸುದೇವ ರಚನೆಯನ್ನು ತೋಟಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9: ರಥೋತ್ಸವ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30: ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಯುಗಳ ಪಿಟೀಲುವಾದನ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-36-77092224</p>