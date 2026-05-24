‘ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸಂಗೀತದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ’

ಕೊಣನೂರು: 'ರುದ್ರಪಟ್ಟಣವು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೃದಂಗ ವಾದಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಎ.ವಿ. ಆನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣದ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಾಚಾರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಯಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ ಬಿರುದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣದ ಸಂಗೀತದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಆರ್.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಏನು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿನ ವಿದ್ವತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶೇಷ ಮೂರ್ತಿ, ನಾಗರತ್ನಾ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಿ.ಎ.ನಾಗರಾಜು, ಸಿ.ಎ.ಗುರುದತ್, ಸಿ.ಎ.ಶ್ರೀಧರ್, ಸಿ.ಎ. ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರಗಾನ ಕಲಾ ವಿಶಾರದ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಜಿಎಂ ಕಿಶೋರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕ ಶಶಾಂಕ್, ಚಿಲ್ಕುಂದದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-36-750914013</p>