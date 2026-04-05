ಕೊಂಕಣಿ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪು: ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸ

<p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರ್ನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದವರು ಎಚ್.ಎಂ. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾದ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆ–ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಕೃತಿ 2025 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಭಾನುವಾರದ ಪುರವಣಿ’ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>1975ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 1977ರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಾ ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯೇ?</p>.<p>ಕಾವ್ಯ, ಗದ್ಯ, ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಷ್ಟು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದು, ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಾಧಾರಿತ ವಿಮರ್ಶೆ– ಇವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾ ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸುವಿರಾ?</p>.<p>‘ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಎಂದರೆ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯದ ರೂಪ ಮತ್ತು ರೂಪಕಗಳು’ ಎಂಬರ್ಥ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಕವಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾಯಿಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಅರುಣ್ ಸಾಖರದಂಡೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ?</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಸೀಮಿತ. ಓದುಗರು ಇದ್ದರೂ ಬರಹಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಓದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಓದುಗರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ‘ಕಿಟಾಲ್’ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ‘ಆರ್ಸೊ’ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದುಗರು ನಂತರ ಓದಲು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಕೈವ್ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಂಕಣಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲಿಪಿಗಳ ಬಳಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ?</p>.<p>ಕೊಂಕಣಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದೇವನಾಗರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಯುನಿಕೋಡ್ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ನಿಖರವಾಗಿ ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಪಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಗೆ?</p>.<p>ಪೆರ್ನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ವಾಸು ಆಚಾರ್ಯ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ‘ಅಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು?</p>.<p>ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓದಿನತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ಪದವಿಯ ನಂತರ ಗಂಭೀರ ಓದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವು. ಓದಿಲ್ಲದೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯೂ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ.</p>.<p>ಕೊಂಕಣಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?</p>.<p>ತಕ್ಷಣದ ಆತಂಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು–ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಲವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಕೊಂಕಣಿಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವಾತಾವರಣವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.v</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>