ಮಳೆಗಾಲದ ಉಡುಪು ಹೀಗಿರಲಿ

<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಒದ್ದೆಯಾದರೂ ಬೇಗ ಒಣಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಳೆಗಾಲದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಬರುವ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು, ಪಾದದ ಗಂಟಿನವರೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು, ಹಗುರವಾದ ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ತೊಡಬಹುದು.</p>.<p>ರೆಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಡಲ್ ಮಾದರಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ತೇವಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೈಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯಿಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಗುಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ರೇಪ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೆ ತೇವವಿದ್ದಾಗಲೂ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು, ಕ್ರಾಪ್ಡ್ ವೈಡ್-ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಗಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಬದಲು ಫಿಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿಯೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಕೋ– ಆರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಹತ್ತಿಬಟ್ಟೆಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇವು ಹಗುರವಾಗಿ ಇರುತ್ತವಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಲಿಮ್ಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಪ್ಡ್ ಟ್ರೌಶರ್ ಮಳೆಗಾಲದ ಕೆಸರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀನ್ಸ್ನಂಥ ಭಾರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡದೇ ಇರುವುದು ಒಳಿತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ದೂರವಿಡಿ. ಇವು ಮಳೆನೀರಿಗೆ ತೊಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡಬೇಡಿ. ಹಠಾತ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೊಯ್ದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಸೀರೆ ಉಡುವವರಾದರೆ ಮಲ್ಮಲ್, ಶಿಫಾನ್, ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-892121467</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>