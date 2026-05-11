<p>ಮಂಡ್ಯ: ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ತಿಳಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಸಂಘಟನಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ‘ಬಸವಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಾಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯತೆ ಎಂಬ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನದ ಪಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ಕಂಡರು. ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮಹನೀಯ ಬಸವಣ್ಣ. ಇವರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೇಲು ಕೀಳು ಎನ್ನುವುದು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಾಮಯೋಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೌಢ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯರಾದರು. ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪರೋಪಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಶರಣರು ಹೇಳಿದ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಮೇಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಕೀಳಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವುದೇ ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ‘ಬಸವಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದೀಶ್ ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಐಡಿಯಲ್, ಆನಂದ್, ಎಂ.ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರ್, ನಾಗರಾಜು, ಬಬ್ರುವಾಹನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಡಿಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಗೆರೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಷಡಕ್ಷರಿ, ಬುಳ್ಳಪ್ಪ ಆಲಕೆರೆ, ನಿಜಗುಣ, ಮದ್ದೂರು ಮಹೇಶ್, ಸುಚೇಂದ್ರ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-40-423920314</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>