ಕನಕದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾ ಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವು ಸಂತ ಕವಿ ಕನಕದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದೇಶದ ವಿವಿಧ 14 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ, 40 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಸಂಪುಟಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾರಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಯು.ಎಚ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ಎಸ್. ತಂಗಡಗಿ, ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, 14 ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಪುಟಗಳ ಸಂಪಾದ ಕರು ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರಕರಾರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂ ರು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ. ಎಂ. ಹನೀಫ್ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿ. ಎ. ಷಂಶುದ್ದೀನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಂಝ ಮಲಾರ್, 'ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು' ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೆ.ಪಿ.ಎ. ಖಾದರ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಹಾಗೂ 'ನಳಚರಿತ್ರೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಮತ್ತು ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತಿ, ವಿಮರ್ಶಕ ಇಸ್ಮತ್ ಪಜೀರ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ