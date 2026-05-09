ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ‘ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ’ ಕೃತಿ

ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಕಲಾವಿದ ಎಲ್.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ 'ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ' ಕೃತಿಯ ಮಲಯಾಳಂ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಯು ಮೇ 10ರಂದು ಕೇರಳದ ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಚಿರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಚಿತ್ರ–ಕಥೆ ಮಾದರಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಎಂ.ಪಿ.ನಿರ್ಮಲಾ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಖಕ ಕೆ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡ ಸಾಜಿ ಚೆರಿಯನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260509-51-2030101376