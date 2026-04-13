ನೃತ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ ನಾಳೆಯಿಂದ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಇಲ್ಲಿನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ನೃತ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಗಾನಭಾರತಿ ರಮಾಗೋವಿಂದ ಕಲಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏ.14ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ‘ನೃತ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಏ.14ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಸುಂಧರಾ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ‘ಸೋಮಾಂಮೃತ ಯಾನ’ ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಸ್ಥಾಪಕ ಟಿ.ಎನ್.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕುರಿತ ನಾಟ್ಯಯಾನ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉದ್ಯಮಿ ಎಂ.ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಣೈ, ಪ್ರೊ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ವಿದುಷಿ ಶಾರಿಕಾ ಕೌಶಿಕ್ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಏ.15ರಂದು ಸಂಜೆ 5.45ಕ್ಕೆ ‘ದಶಾವತಾರ’ ನೃತ್ಯ, ಏ.16ರಂದು ‘ಸಮರ್ಪಣಾ’ ನೃತ್ಯ, ಏ.17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಸಂಜೆ 5.45ಕ್ಕೆ ‘ದಾಸ ನಮನ’ ನೃತ್ಯ, ಕಥಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗುರುವಂದನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಏ.18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.45ಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರ್– ಆಪ್ತರ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ನಿರಾಜನ, ಏ.19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಕಲಾಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂದೇಶ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ‘ಏ.20ರಂದು ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ರಾ.ಸಾ.ನಂದಕುಮಾರ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು. 6 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೋಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಶಾರಿಕಾ ಕೌಶಿಕ್, ಕೌಶಿಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-39-1689109942</p>