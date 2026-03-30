‘ನೋವು ಮರೆಸುವ ಗಾಯನ’

ಮೈಸೂರು: 'ಹಲವು ರೀತಿಯ ನೋವು, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗಾಯನವೇ ಒಂದು ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರುನಾಡ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ 'ಬಣ್ಣದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಜೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಕಲೆಗಾರರು ಎಷ್ಟೇ ನೋವುಗಳಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ, ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ವಿ.ರಾಜೀವ್, ಗಾಯಕ ಶಶಿ ಆರಕ್ಷಕ್, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಸುರೇಶ್, ಸಿ.ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್, ನವೀನ್, ಪಿ.ಸಿದ್ದರಾಜು, ರೇಣುಕಾ ಆರಾಧ್ಯ, ವೈ.ಗೋಪಾಲ್, ಕುಮಾರ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-39-800671419