‘ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಕೃತಿಗಳು ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಇತರ ಭಾಷೆಯವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಶಾರದಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ‘ಮೈಸೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ’ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 127ನೇ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೋಶ್ಯುಲ ಅವರ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿ ‘ಸ್ವಾತಿಮುತ್ತು’ ಕಥಾಸಂಕಲನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಕಥಾಸಂಕಲನದ ಮೂಲ ತೆಲುಗು, ಲೇಖಕ ಸಿ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರದು. ಪ್ರತಿ ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಓದುಗರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿ ಸಿನಿಮೀಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕಥೆಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ: ‘ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಥೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕಥೆಗಾರರ ವಸ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊಯ್ಸಳ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಗನಾಥ್ ಮೈಸೂರು ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಕಥಾಸಂಕಲನವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅನುವಾದ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ, ಸುಂದರ ಕಥೆಗಳಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸೋದರ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನುವಾದದಿಂದ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಆರ್. ಆನಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪದ್ಮಾ ಆನಂದ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯ ನನ್ನಪ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವೈ.ಜಿ. ಮಹದೇವ್, ಹಿಮಬಿಂದು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಎ. ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ವಿ. ಸುಧಾ, ಕೆರೋಡಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ, ರಮೇಶ್, ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಸಿ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪರಮೇಶ್ ಕೆ. ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ರಾಧಿಕಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-39-1367680956</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>